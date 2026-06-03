Στην ειδυλλιακή Τοσκάνη απολαμβάνουν το ταξίδι του μέλιτος η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell, λίγα 24ωρα μετά τον παραμυθένιο γάμο τους. Το νεόνυμφο ζευγάρι, που χαλαρώνει σε ένα πολυτελές θέρετρο της Ιταλίας, ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 30 Μαΐου στο Costa Navarino στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί ο πολιτικός τους γάμος στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο.

Την Τρίτη, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, ότι με τον σύζυγό της έχουν αναχωρήσει από την Ελλάδα και απολαμβάνουν τις πρώτες ημέρες του γάμου τους στην Ιταλία.

Συγκεκριμένα, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού ανάρτησε εικόνες από το ξενοδοχείο όπου μένουν, το οποίο βρίσκεται στη χερσόνησο Monte Argentario, κοντά στο Porto Ercole, δείχνοντας μεταξύ άλλων το φυσικό τοπίο, στιγμές από το μπάνιο τους στη θάλασσα και από το δείπνο τους.

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Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν παρουσία περίπου 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή και τη δεξίωση που ακολούθησε, δίνοντας στους διαδικτυακούς της ακολούθους μια πλήρη εικόνα της βραδιάς.

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από τον πολυτελή γάμο της στo Costa Navarino