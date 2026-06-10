Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell ζουν στιγμές απόλυτης ευτυχίας, καθώς απολαμβάνουν το ταξίδι του μέλιτος μετά τον γάμο τους.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε την Τρίτη (9/6) νέα μαγευτικά στιγμιότυπα στο Instagram, κρατώντας ωστόσο επτασφράγιστο μυστικό τον τρέχοντα προορισμό τους. Το ρομαντικό τους ταξίδι είχε αφετηρία την Ιταλία, όπου επισκέφθηκαν τη γραφική χερσόνησο Μόντε Αρτζεντάριο στην Τοσκάνη για χαλαρωτικές βόλτες με σκάφος. Στη συνέχεια, βρέθηκαν στη Ρώμη, αφιερώνοντας χρόνο στην εξερεύνηση των ιστορικών μνημείων και των γραφικών γειτονιών της «Αιώνιας Πόλης».

Στις πιο πρόσφατες φωτογραφίες που ανάρτησε, η Αμαλία εμφανίζεται να περπατά σε ένα μαγευτικό τοπίο γεμάτο λουλούδια, με τη θάλασσα να φαίνεται στο βάθος. Παρότι το σημείο δεν αποκαλύπτεται, θα μπορούσε να βρίσκεται είτε στην Ιταλία είτε στην Ελλάδα ή σε κάποιον άλλο παραθαλάσσιο προορισμό.

Παράλληλα, η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια απρόσμενη εμπειρία που είχε μετά την κατανάλωση καφέ. Όπως ανέφερε, δοκίμασε καφέ για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια και ένιωσε έντονη δυσφορία, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι η καρδιά της χτυπούσε πολύ γρήγορα και αναρωτιόταν πώς κάποιοι άνθρωποι πίνουν καφέ καθημερινά. «Νιώθω άρρωστη», σχολίασε στην ανάρτησή της.

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου – Jake Medwell: Aπολαμβάνουν το ταξίδι του μέλιτός τους στη Ρώμη