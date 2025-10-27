Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell υποδέχθηκαν, με φόντο τους αμμόλοφους του Τέξας, 40 περίπου αγαπημένους φίλους σε ένα exclusive dinner party για να γιορτάσουν τον αρραβώνα τους, σε ένα τόνο πολυτέλειας, ρομαντισμού και κομψότητας.

Δύο μόλις εβδομάδες μετά τον πολιτικό τους γάμο στο Δημαρχείο, όπου πήγαν μόνο οι δυο τους, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει ένα πάρτι αρραβώνων και να περάσει ένα αξέχαστο βράδυ με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Στο Instagram της, έγραψε ότι αισθάνεται «ευλογημένη» και είχε αποκαλύψει ότι περίπου 40 φίλοι θα πετάξουν μέχρι εκεί για να μοιραστούν αυτή τη στιγμή μαζί τους.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε, το μεσημέρι της Κυριακής 26/10, τις πρώτες φωτογραφίες από το υπέροχο dinner party που διοργάνωσε στον κήπο του σπιτιού της. Στο Τέξας ταξίδεψε, μάλιστα, και η αδελφή της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου για να γιορτάσουν μαζί το χαρμόσυνο γεγονός του γάμου της.

Δείτε όλες τις φωτογραφίες:

Πηγή: Instagram

