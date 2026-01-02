Το 2025 ήταν για την Αμαλία Κωστοπούλου μια ευχάριστη χρονιά, αφού την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Jake Medwell, με πολιτικό γάμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου περιμένει, πλέον, τα καλύτερα για το 2026.

Η ίδια επέλεξε να φορέσει, την πρώτη μέρα του νέου χρόνου, ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, με το οποίο θέλησε να ποζάρει και κάποιες από τις φωτογραφίες της, να τις δημοσιεύσει στο προσωπικό προφίλ της στο Instagram.

Η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται, αυτό το διάστημα, στο Άσπεν (χειμερινό προορισμό στις ΗΠΑ), απολαμβάνοντας τις διακοπές των εορτών με τον αγαπημένο της και την παρέα τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

