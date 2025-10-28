Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο αγαπημένος της, ο Αμερικανός επιχειρηματίας Jake Medwell, επισφράγισαν τον έρωτά τους με έναν ρομαντικό πολιτικό γάμο στο Τέξας, παρουσία λίγων φίλων και συγγενών.

Αν και η τελετή έγινε σε στενό κύκλο, το ζευγάρι γιόρτασε την ιδιαίτερη ημέρα τους με ένα εντυπωσιακό dinner party που είχε άρωμα Ελλάδας — όχι μόνο στις λεπτομέρειες, αλλά και στην υπογραφή του νυφικού.

Για τη βραδιά αυτή, η Αμαλία επέλεξε ένα μοναδικό, δαντελένιο φόρεμα από τον διεθνούς φήμης Έλληνα σχεδιαστή Χρήστο Κωσταρέλλο (Costarellos).

Το μακρύ, ρομαντικό φόρεμα με μακριά μανίκια, ψηλό λαιμό και διακριτικά cut-outs στο μπούστο συνδύαζε τη λεπτεπίλεπτη θηλυκότητα με μία μοντέρνα πινελιά χάρη στο σκίσιμο στο πλάι. Το look της ολοκλήρωσαν μαύρες δερμάτινες cowboy μπότες, που έδωσαν ένα ανεπιτήδευτο, country-chic ύφος, απόλυτα ταιριαστό με την ατμόσφαιρα του Τέξας.

Το συγκεκριμένο φόρεμα θεωρείται το πρώτο «νυφικό» της Αμαλίας, καθώς αναμένεται να ακολουθήσει και καλοκαιρινός γάμος στην Ελλάδα, όπου όλοι ανυπομονούν να δουν ποια δημιουργία θα επιλέξει για τη μεγάλη μέρα.

Ο σχεδιαστής πίσω από τη δημιουργία

Ο Χρήστος Κωσταρέλλος, με βάση την Αθήνα και διεθνή αναγνώριση, είναι γνωστός για την αιθέρια αισθητική του, τα περίτεχνα κεντήματα και τις δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση, ρομαντισμό και σύγχρονη κομψότητα. Οι συλλογές του αντλούν έμπνευση από τον ελληνικό πολιτισμό, την αρχιτεκτονική και τη φύση, δημιουργώντας νυφικά που αποπνέουν διαχρονική ομορφιά και δυναμική θηλυκότητα.

Ο Κωσταρέλλος γεννήθηκε στη Γερμανία και μεγάλωσε μέσα στη μόδα — ο πατέρας του ήταν ράφτης και η μητέρα του μοδίστρα. Σπούδασε στο London College of Fashion και το 1998 ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο του στην Αθήνα, αρχικά με την επωνυμία Dramatis Personae.

Από τότε, έχει ντύσει δεκάδες διάσημες γυναίκες σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατακτώντας την εμπιστοσύνη όσων αναζητούν την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην τέχνη και την κομψότητα.

Το νυφικό της Αμαλίας Κωστοπούλου είναι ακόμα ένα δείγμα του πώς η ελληνική δημιουργικότητα μπορεί να λάμψει διεθνώς — με απλότητα, χάρη και διαχρονική φινέτσα.

Πηγή: instagram & vogue.gr

Govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου – Jake Medwell: Το ονειρικό πάρτι αρραβώνων τους στο Τέξας μετά τον πολιτικό τους γάμο