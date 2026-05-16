Η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στην Ελλάδα με τον σύζυγό της, Jake Medwell για να κανονίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της γαμήλιας τελετής τους.

Μπορεί το ζευγάρι να είναι παντρεμένο επίσημα, ωστόσο επέλεξαν τη χώρα καταγωγής της νύφης για να γιορτάσουν αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής τους, σε ένα σκηνικό που αναμένεται άκρως καλοκαιρινό και λαμπερό.

Ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, σε μια ξεχωριστή τοποθεσία εκτός Αθηνών, με την Αμαλία Κωστοπούλου και τον Jake Medwell να επιλέγουν ένα πιο ιδιωτικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για την τελετή και τη δεξίωση.

Συνολικά, περίπου 350 φίλοι τους από το εξωτερικό αναμένεται να δώσουν το «παρών», ενώ από την Ελλάδα θα παρευρεθούν κυρίως οι στενοί συγγενείς και οι οικογένειές τους.

Η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, όπου βλέπουμε τον αγαπημένο της να μαθαίνει παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς για το γλέντι τους.

Η ίδια έγραψε χιουμοριστικά: «Σε αντίθεση με όσα λέγονται, μπορείς να νιώσεις το “ick” πριν τον γάμο σου», εννοώντας ότι μπορεί και να ξενερώσει, βλέποντας τον άντρα της να χορεύει έτσι.

Ωστόσο, σε σχόλιο κάτω από το βίντεο, η Αμαλία Κωστοπούλου έγραψε: «Δεν μου αξίζει (που είναι τόσο γλυκός)».

