Νέες φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της με τον Τζέικ Μέντγουελ δημοσίευσε η Αμαλία Κωστοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια ματιά από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις 30 Μαΐου στην Πύλο, επιλέγοντας για την τελετή ένα εντυπωσιακό κάστρο του 16ου αιώνα με θέα στο Ιόνιο, δημιουργώντας ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε με στοιχεία τόσο της ελληνορθόδοξης, όσο και της εβραϊκής παράδοσης, αποτυπώνοντας τις καταβολές των δύο οικογενειών και δίνοντας έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη σημαντική αυτή ημέρα.

Με τη νέα της ανάρτηση, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από τη γαμήλια τελετή και τη δεξίωση, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις από τη μέρα που επισφράγισε την κοινή της πορεία με τον Τζέικ Μέντγουελ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

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