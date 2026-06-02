Τις πιο θερμές ευχές της στην Αμαλία Κωστοπούλου έστειλε η Ελένη Μενεγάκη, με αφορμή τον γάμο της με τον Jake Medwell, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στην Πύλο.

Η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει αυτή τη σημαντική στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απολαμβάνοντας την ημέρα όπως ακριβώς την είχε ονειρευτεί.

Μετά τον γάμο, φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή και τη δεξίωση έκαναν την εμφάνισή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους ξεχώρισε και η ανάρτηση του Πέτρου Κωστόπουλου, ο οποίος δημοσίευσε μια συγκινητική φωτογραφία με την κόρη του μέσα στο αυτοκίνητο, λίγο πριν τη συνοδεύσει στην εκκλησία.

Κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση συγκεντρώθηκαν δεκάδες ευχές από φίλους και γνωστούς της οικογένειας. Ανάμεσα στα σχόλια βρέθηκε και αυτό της Ελένης Μενεγάκη, η οποία διατηρεί πολυετή φιλική σχέση τόσο με την Τζένη Μπαλατσινού, όσο και με τον Πέτρο Κωστόπουλο.

«Να είναι ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι πάντα», έγραψε η γνωστή παρουσιάστρια, στέλνοντας τις ευχές της στο νεόνυμφο ζευγάρι.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell είχαν ήδη επισημοποιήσει τη σχέση τους με πολιτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2025, ενώ η πρόταση γάμου είχε πραγματοποιηθεί έναν χρόνο νωρίτερα στο Παρίσι. Σήμερα το ζευγάρι ζει μόνιμα στο Όστιν του Τέξας, όπου έχει χτίσει τη νέα του καθημερινότητα.

View this post on Instagram A post shared by Petros Kostopoulos (@petroskostopoulos)

Govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου: Νέα εντυπωσιακά πλάνα από τον πολυτελή γάμο της στo Costa Navarino