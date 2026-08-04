Αμαλία Κωστοπούλου: Οι φωτογραφίες με μπικίνι πάνω σε σκάφος από το ταξίδι της στην Ιταλία

Η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται στην Ιταλία και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στο γραφικό νησί της Πόντσα.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, ανέβασε εικόνες από τη θαλάσσια εξόρμησή της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της τα καταγάλανα νερά και το εντυπωσιακό τοπίο του νησιού.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η Αμαλία Κωστοπούλου ποζάρει χαμογελαστή πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι, γαλάζιο πουκάμισο και μεγάλο ψάθινο καπέλο. Σε άλλες αναρτήσεις παρουσίασε το γραφικό λιμάνι και τις απότομες βραχώδεις ακτές της Πόντσα.

«Ξύπνησα στην Πόντσα της Ιταλίας», έγραψε σε ένα από τα Instagram stories της, αποκαλύπτοντας το νέο σταθμό των καλοκαιρινών της διακοπών.

Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει στο έπακρο την ιταλική της απόδραση, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές στη θάλασσα και εξερευνώντας τις ομορφιές του νησιού.