Ο θρησκευτικός γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Jake Medwell τελέστηκε στην Ελλάδα, με τις πρώτες φωτογραφίες από αυτή την ιδιαίτερη στιγμή να δημοσιεύονται ήδη στα social media από καλεσμένους.

Το ζευγάρι, έχοντας προηγουμένως γιορτάσει με ένα pre wedding πάρτι στην Πύλο, έφτασε στην τελετή περιτριγυρισμένο από συγγενείς και φίλους που ταξίδεψαν για να μοιραστούν τη χαρά τους.

Λίγο πριν το μυστήριο, ο Jake Medwell εμφανίστηκε ντυμένος με μαύρο κοστούμι και παπιγιόν, έτοιμος για τη μεγάλη ημέρα, ενώ στιγμιότυπα από την προετοιμασία του αναρτήθηκαν στο λογαριασμό του Jake Metz, ο οποίος τον έκανε tag γράφοντας «go time».

Οι εικόνες από τον γάμο δεν κοινοποιήθηκαν από το ίδιο το ζευγάρι, αλλά από παρευρισκόμενους που τις μοιράστηκαν μέσω των προσωπικών λογαριασμών τους.

Σε αυτές, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell φαίνονται μπροστά στους καλεσμένους τους, μέσα σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα, ενώ ο διάδρομος ήταν στολισμένος με ρομαντικές λουλουδένιες συνθέσεις σε απαλές αποχρώσεις, με τη θάλασσα να διακρίνεται στο βάθος και να ολοκληρώνει το σκηνικό.

Το ζευγάρι έχει παντρευτεί ήδη με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ, τον περασμένο Οκτώβριο.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

