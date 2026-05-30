Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Εβραίος επενδυτής, Jake Medwell ενώνονται σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, με τα ιερά δεσμά του γάμου στο Costa Navarino. Το λαμπερό ζευγάρι επέλεξε, λίγους μήνες μετά τον πολιτικό του γάμο στο Τέξας, την πανέμορφη Μεσσηνία για να πραγματοποιήσει ένα ονειρικό θρησκευτικό γάμο, συγκεντρώνοντας εκλεκτούς καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα exclusive τριήμερο εορτασμών, που διαφημίζει την ελληνική φιλοξενία.

Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής 29 Μαΐου με ένα εντυπωσιακό pre-wedding party στην παραλία του υπερπολυτελούς θερέτρου. Σε ένα άκρως ειδυλλιακό σκηνικό δίπλα στο κύμα, με boho-chic αισθητική, απαλό φωτισμό από φωτιές στην άμμο και εκατοντάδες κεριά, το ζευγάρι υποδέχτηκε τους φίλους και τις οικογένειές του. Οι καλεσμένοι ακολούθησαν ένα relaxed island dress code σε λευκές και γήινες αποχρώσεις, απολαμβάνοντας signature cocktails με ελληνικά αρώματα, lounge μουσική και live acts που κράτησαν τη διάθεση στα ύψη. Η Αμαλία Κωστοπούλου έκλεψε τις εντυπώσεις, επιλέγοντας μια αέρινη, δημιουργία σε λευκό χρώμα που ταίριαζε απόλυτα με την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Η σημερινή ημέρα ανήκει ολοκληρωτικά στη μεγάλη τελετή, η οποία έχει σχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια ως ένα κοσμοπολίτικο destination wedding. Περίπου 350 προσκεκλημένοι έχουν καταλύσει στο Costa Navarino, με την πλειονότητα αυτών να έχει ταξιδέψει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονται ισχυρά ονόματα της Silicon Valley, διεθνείς επενδυτές και στενοί φίλοι του γαμπρού, καθώς και ηχηρές παρουσίες από την ελληνική επιχειρηματική και κοινωνική ζωή. Στο πλευρό της νύφης βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι γονείς της, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, με τον πατέρα της να είναι εκείνος που θα τη συνοδεύσει συγκινημένος και θα την παραδώσει στον γαμπρό.

Ποιος είναι ο Jake Medwell

Ο άντρας που έκλεψε την καρδιά της Αμαλίας, ο Jake Medwell, θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους και δυναμικούς Venture Capitalists στις ΗΠΑ. Είναι συνιδρυτής της 8VC, μιας κορυφαίας εταιρείας διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα το Όστιν του Τέξας, η οποία εξειδικεύεται στους τομείς των logistics, της τεχνολογίας, των μεταφορών και των κατασκευών. Η επιχειρηματική του οξύνοια και η καινοτομία του έχουν αναγνωριστεί διεθνώς, με το περιοδικό Forbes να τον περιλαμβάνει στην περίφημη λίστα «30 Under 30» με τους πιο υποσχόμενους νέους ηγέτες της αγοράς.

Το ειδύλλιο του ζευγαριού ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια στο κοσμοπολίτικο Άσπεν και γρήγορα εξελίχθηκε σε μια σοβαρή σχέση με κοινή στέγη στο Λος Άντζελες. Το χρονικό του έρωτά τους περιλαμβάνει μια άκρως ρομαντική πρόταση γάμου στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2025, ένα εντυπωσιακό bridal shower σε εξωτικό κλίμα στη Χαβάη τον Ιούνιο του ίδιου έτους, και έναν κλειστό πολιτικό γάμο στο Τέξας τον Οκτώβριο του 2025.

Η σημερινή θρησκευτική τελετή και η δεξίωση που θα ακολουθήσει αποτελούν την κορύφωση αυτής της όμορφης διαδρομής, με τη Μεσσηνία να γίνεται το φόντο για το πιο σημαντικό κεφάλαιο της κοινής τους ζωής.

Η ώρα η καλή!

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου: Με Vintage Roberto Cavalli φόρεμα της Μπαλατσινού