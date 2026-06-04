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Αμαλία Κωστοπούλου: Ποζάρει με μικροσκοπικό, brazilian μαγιό πάνω σε σκάφος στην Τοσκάνη

Απολαμβάνει το ταξίδι του μέλιτος με τον σύζυγό της, Jake Medwell...
Βασίλης Κοντζεδάκης
04.06.2026 | 15:20 UPD:04.06.2026, 15:30
Αμαλία Κωστοπούλου: Ποζάρει με μικροσκοπικό, brazilian μαγιό πάνω σε σκάφος στην Τοσκάνη

Η Αμαλία Κωστοπούλου συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ιταλία, λίγες ημέρες μετά το γάμο της με τον Jake Medwell στο Κάστρο της Πύλου.

Η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Τοσκάνη για το ταξίδι του μέλιτος, μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα νέο στιγμιότυπο μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Στη φωτογραφία, η ίδια απολαμβάνει τη βόλτα της με σκάφος στα καταγάλανα νερά, έχοντας ως φόντο τους επιβλητικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής. Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα ροζ μπικίνι και ένα oversized ψάθινο καπέλο, συνδυάζοντας άνεση και καλοκαιρινό στιλ για τις στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε από την Τοσκάνη, η Αμαλία Κωστοπούλου κοινοποίησε και ένα στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Jake Medwell.

Στη φωτογραφία, ο επιχειρηματίας περπατά στους καταπράσινους κήπους του πολυτελούς καταλύματος όπου διαμένουν, ενώ σε άλλη ανάρτηση η Αμαλία έδειξε μέρος από το δείπνο τους με θέα τη θάλασσα, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της, μια ακόμη γεύση από το ταξίδι του μέλιτος στην ιταλική ύπαιθρο.

 

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου – Jake Medwell: Ποιον προορισμό επέλεξαν για το ταξίδι του μέλιτος;

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