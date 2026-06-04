Αμαλία Κωστοπούλου: Ποζάρει με μικροσκοπικό, brazilian μαγιό πάνω σε σκάφος στην Τοσκάνη

Στη φωτογραφία, η ίδια απολαμβάνει τη βόλτα της με σκάφος στα καταγάλανα νερά, έχοντας ως φόντο τους επιβλητικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής. Η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα ροζ μπικίνι και ένα oversized ψάθινο καπέλο, συνδυάζοντας άνεση και καλοκαιρινό στιλ για τις στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που μοιράστηκε από την Τοσκάνη, η Αμαλία Κωστοπούλου κοινοποίησε και ένα στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Jake Medwell.

Στη φωτογραφία, ο επιχειρηματίας περπατά στους καταπράσινους κήπους του πολυτελούς καταλύματος όπου διαμένουν, ενώ σε άλλη ανάρτηση η Αμαλία έδειξε μέρος από το δείπνο τους με θέα τη θάλασσα, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της, μια ακόμη γεύση από το ταξίδι του μέλιτος στην ιταλική ύπαιθρο.

govastiletto.gr – Αμαλία Κωστοπούλου – Jake Medwell: Ποιον προορισμό επέλεξαν για το ταξίδι του μέλιτος;