Γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα ήταν η ανάρτηση που έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου στο Instagram για τα γενέθλια του συζύγου της, Jake Medwell. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα για τον άνθρωπο της ζωής της, σημείωσε πως το σπουδαιότερο δώρο στη ζωή της είναι το ότι αποτελεί τη σύζυγό του.

Συγκεκριμένα, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μια σειρά από λόγια γεμάτα αγάπη, αναφερόμενη στον χαρακτήρα, την καλοσύνη και την ξεχωριστή προσωπικότητά του.

«Μπαίνεις σε ένα δωμάτιο γεμάτο αγνώστους και φεύγεις αγκαλιάζοντας τους μισούς από αυτούς. Το να παρακολουθώ τον κόσμο να σε ερωτεύεται θα είναι πάντα και για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι κάθε φορά που πηγαίνουμε κάπου. Έχεις περισσότερη χάρη και ακεραιότητα από όση θα αποκτήσουν ποτέ οι περισσότεροι άνθρωποι. Και τα λόγια δεν θα είναι ποτέ αρκετά για να περιγράψουν αυτό που νιώθω για σένα.

«Έχεις αφήσει μέσα μου έναν κόσμο που είναι διαφορετικός. Το να είμαι γυναίκα σου, είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Χρόνια πολλά μωρό μου. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ», έγραψε στην ανάρτησή της η Αμαλία Κωστοπούλου.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Μάιο του 2026, επισφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη σχέση τους. Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον πολιτικό του γάμο στο Τέξας, παρουσία αγαπημένων προσώπων, με την Αμαλία να μοιράζεται στη συνέχεια μέσα από τα social media στιγμιότυπα από την ξεχωριστή ημέρα.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια τη δική της ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλέον διανύει ένα νέο κεφάλαιο στο πλευρό του συζύγου της.

govastiletto.gr -Αμαλία Κωστοπούλου: To τρυφερό φιλί με τον Jake Medwell στη συναυλία των Rüfüs Du Sol στο Τέξας