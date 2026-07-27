Στην Ελλάδα με τον σύζυγό της, Jake Medwell βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες η Αμαλία Κωστοπούλου. Το ζευγάρι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έδωσε το παρών σε γάμο υπερπαραγωγή στην Ίο.

Η Αμαλία μάλιστα μοιράστηκε στο Instagram μερικά στιγμιότυπα με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Όπως θα δείτε η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου για την περίσταση επέλεξε ένα κατακόκκινο μάξι φόρεμα, με εντυπωσιακή ανοιχτή πλάτη και επέλεξε να πιάσει τα μαλλιά της σε έναν κομψό κότσο. Ολοκλήρωσε το look της με μια κεντημένη τσάντα με μωβ και κόκκινες πέτρες.

Το φετινό καλοκαίρι είναι το πρώτο που περνά ως παντρεμένη με τον Jake Medwell. Το ζευγάρι είχε τελέσει πολιτικό γάμο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2025 και στις 30 Μαΐου 2026 πραγματοποίησε γαμήλια τελετή στη Μεσσηνία, παρουσία συγγενών και φίλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο, η Αμαλία Κωστοπούλου πρόσθεσε στο όνομά της το επώνυμο του συζύγου της και άλλαξε αντίστοιχα τα στοιχεία του λογαριασμού της στο Instagram.

Η απόφασή της προκάλεσε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ίδια να απαντά μέσω Q&A ότι επρόκειτο για προσωπική επιλογή. Όπως εξήγησε, επιθυμεί να έχει το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά της στο μέλλον, ενώ θεωρεί το «Medwell» ευκολότερο στη χρήση στις Ηνωμένες Πολιτείες από το μακρύ ελληνικό επώνυμό της. Διευκρίνισε επίσης ότι κράτησε το «Κωστοπούλου» ως δεύτερο όνομα και υπογράμμισε πως η αλλαγή έγινε με τη δική της ελεύθερη βούληση.

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