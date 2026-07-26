Η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται, τις τελευταίες ημέρες, στην Ελλάδα και απολαμβάνει τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές της μετά τον γάμο της με τον Jake Medwell.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου παντρεύτηκε στα τέλη Μαΐου τον επί τρία χρόνια σύντροφό της και αμέσως μετά το μυστήριο το ζευγάρι ταξίδεψε στην Ιταλία για το μήνα του μέλιτος. Στη συνέχεια, επέστρεψαν στη μόνιμη βάση τους στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δύο μήνες αργότερα, η Αμαλία Κωστοπούλου επέστρεψε στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της, επιλέγοντας την Ίο.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ανέβασε φωτογραφίες από το κυκλαδίτικο νησί. Στα στιγμιότυπα ξεχωρίζουν η μαγευτική θέα προς τη Χώρα της Ίου, με τις κατάλευκες εκκλησίες στην κορυφή του λόφου, αλλά και το ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα στο λιμάνι.

Σε μια ακόμη ανάρτησή της, η Αμαλία Κωστοπούλου εντυπωσίασε με την καλοκαιρινή της εμφάνιση, επιλέγοντας ένα φόρεμα σε απαλή απόχρωση της μέντας, το οποίο συνδύασε με εντυπωσιακά statement κοσμήματα.

Οι φωτογραφίες της Αμαλίας Κωστοπούλου:

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