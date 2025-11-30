Η Αμαλία Κωστοπούλου διανύει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της και απολαμβάνει τις πρώτες εβδομάδες του έγγαμου βίου της με το σύντροφό της, Jake Medwell, ενώ διοργανώνει παράλληλα το θρησκευτικό γάμο των ονείρων της, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το 2026 στην Ελλάδα.

Όμως, μέχρι τότε η 28χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ετοιμάζεται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και χθες, Σάββατο 29/11, αποφάσισε σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της να στολίσει το σπίτι της μαζί με το σύντροφό της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell υποδέχτηκαν αγαπημένους φίλους στο σπίτι τους και πέρασαν μαζί το απόγευμά τους, διακοσμώντας το δέντρο με μπάλες, φωτάκια και στολίδια.

Το ζευγάρι δεν παρέλειψε να τραβήξει και μια αναμνηστική φωτογραφία, θέλοντας να τη μοιραστεί και με τους διαδικτυακούς φίλους του.

Δείτε την φωτογραφία: