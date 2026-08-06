Αμαλία Κωστοπούλου: Συνεχίζει τις διακοπές της στο Κάπρι – Οι φωτογραφίες σε πολυτελές σκάφος

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Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στο κοσμοπολίτικο Κάπρι της Ιταλίας, γεμίζοντας τις μπαταρίες της σε ένα από τους πιο γραφικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από μια εντυπωσιακή θαλάσσια εξόρμηση με σκάφος.