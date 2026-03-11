Τέλος στην αναμονή για την Αμαλία Κωστοπούλου! Η ίδια μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της στα social media, καθώς μετά από μια μεγάλη περίοδο περιορισμών, μπορεί πλέον να ταξιδεύει ξανά.

Να θυμίσουμε πως μέσα από ένα βίντεο της στο YouTube, η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου αποκάλυψε ότι, έπειτα από 3,5 χρόνια, αναγκάστηκε να σταματήσει να εργάζεται στην startup εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς βρισκόταν σε αναμονή για την απόκτηση της πράσινης κάρτας της.

Για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν επιτρεπόταν ούτε να εργαστεί σε κάποια εταιρεία στις ΗΠΑ, ούτε να προχωρήσει σε brand deals ως influencer, αλλά ούτε και να φύγει από τη χώρα.

Η Αμαλία Κωστοπούλου αποκάλυψε μέσω Instagram πως μετά από 5,5 μήνες που δεν είχε τη δυνατότητα να φύγει από τις ΗΠΑ, πλέον πήρε ξανά άδεια και ετοιμάζεται για ένα γεμάτο πρόγραμμα ταξιδιών που θα τη φέρει ξανά κοντά σε αγαπημένους φίλους και την οικογένειά της.

«Γεια σας φίλοι μου, καλή Δευτέρα! Ήθελα απλώς να δω πώς είστε όλοι και τι κάνετε. Τα δικά μου νέα: δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη, γιατί επιτέλους μου επιτρέπεται να ταξιδεύω μετά από 5,5 μήνες. Πετάω σήμερα για το Los Angeles και θα μείνω εκεί για λίγες ημέρες πριν φύγω για την Ελλάδα και το Παρίσι και στη συνέχεια για τη Νέα Υόρκη.

Λατρεύω τα ταξίδια και μου έχει λείψει τόσο πολύ η ζωή στην Ευρώπη και το σπίτι μου, που πραγματικά με πονάει η καρδιά μου. Μετρούσα αντίστροφα τις μέρες για αυτό το ταξίδι και επιτέλους έφτασε! Θα δω φίλους και οικογένεια, έχω πολλά ραντεβού για τον γάμο, πρόβες για το νυφικό και τόσα άλλα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη! Προσπαθώ επίσης να παραμείνω όσο πιο υγιής γίνεται ενώ ταξιδεύω. Πείτε μου και τα δικά σας νέα, θέλω να μάθω πώς είστε όλοι» έγραψε η Αμαλία Κωστοπούλου.

Η Αμαλία Κωστοπούλου πρόκειται να ταξιδέψει και στην Ελλάδα για να συναντήσει ξανά τους γονείς της, την αδελφή της Αλεξάνδρα, την οικογένεια και τους φίλους της. Φυσικά, η ίδια θα προσπαθήσει να συνεχίσει και τις γαμήλιες προετοιμασίες της, για τον καλοκαιρινό γάμο της.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα γεμάτο για την ίδια, καθώς το ταξίδι της στην Ευρώπη συνδυάζει προσωπικές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα αλλά και σημαντικά ραντεβού που αφορούν στην οργάνωση της μεγάλης ημέρας.

Η 28χρονη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς ετοιμάζεται για τον θρησκευτικό της γάμο στην Ελλάδα με τον αγαπημένο, με τον οποίο είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια.

Η πρόταση γάμου από τον επιχειρηματία έγινε πριν έναν χρόνο, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Παρίσι, ενώ στις 10 Οκτωβρίου 2025 το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, όπως αποκάλυψε η ίδια μέσα από το Instagram.

Έκτοτε, οι δυο τους ζουν στο Όστιν στο Τέξας, στην έπαυλη του 37χρονου Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου, απολαμβάνοντας τη νέα τους καθημερινότητα.

