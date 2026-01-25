Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει τις πιο ξέγνοιαστες και χαρούμενες στιγμές της ζωής της, αφού ταξίδεψε στο χιονισμένο Άσπεν, αυτή τη φορά για το δεύτερο bachelorette πάρτι της, μαζί με τους αγαπημένους φίλους της.

Το διάσημο χειμερινό θέρετρο του Κολοράντο αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για ένα τριήμερο γεμάτο γέλιο και μοναδικές εμπειρίες.

Η Αμαλία Κωστοπούλου έκανε γνωστή την είδηση μέσα από το προσωπικό κανάλι της στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι αυτό το πάρτι το διοργάνωσε ένας από τους κολλητούς φίλους της, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να παρευρεθεί στο πρώτο μπάτσελoρ πάρτι που είχε κάνει η ίδια στο Σαιν Τροπέ.

Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι της, στις οποίες τη βλέπουμε χαλαρή και εμφανώς ευτυχισμένη. Από τις βόλτες στο χιονισμένο τοπίο, μέχρι τις βραδινές εξόδους και τις cozy στιγμές στο σαλέ, το bachelorette είχε όλα όσα χρειάζονται για να μείνει αξέχαστο.

Οι φίλες της φρόντισαν κάθε λεπτομέρεια, δημιουργώντας την τέλεια ατμόσφαιρα, ενώ όπως θα δεις και στις εικόνες είχαν ετοιμάσει μπλουζάκια και πολλά άλλα ντεκόρ με φωτογραφίες του ζευγαριού.

