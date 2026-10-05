Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell αποτελούν αναμφίβολα το ζωντανό παράδειγμα ότι η φλόγα του έρωτα μέσα σε μία σχέση δεν σβήνει σταδιακά, αλλά γίνεται όλο και πιο δυνατή με το πέρασμα του χρόνου.

Μετά τον παραμυθένιο γάμο τους στην Πύλο, ο οποίος εξελίχθηκε στο talk of the town του φετινού καλοκαιριού, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell συνεχίζουν την κοινή ζωή τους στο Τέξας, παραμένοντας πιο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ.