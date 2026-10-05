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Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell αποτελούν αναμφίβολα το ζωντανό παράδειγμα ότι η φλόγα του έρωτα μέσα σε μία σχέση δεν σβήνει σταδιακά, αλλά γίνεται όλο και πιο δυνατή με το πέρασμα του χρόνου.
Μετά τον παραμυθένιο γάμο τους στην Πύλο, ο οποίος εξελίχθηκε στο talk of the town του φετινού καλοκαιριού, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell συνεχίζουν την κοινή ζωή τους στο Τέξας, παραμένοντας πιο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι από ποτέ.
Η μεγάλη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού δεν διστάζει να εκφράζει δημόσια τα τρυφερά αισθήματά της προς τον εκλεκτό της καρδιάς της, δείχνοντας στους θαυμαστές της πως στο πρόσωπό του έχει βρει τον απόλυτο έρωτα.
Αυτή τη φορά, με αφορμή τη συναυλία των Rüfüs Du Sol, την οποία παρακολούθησαν μαζί στο πλαίσιο του Austin City Limits Music Festival, η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε μία από τις πιο τρυφερές φωτογραφίες της με τον αγαπημένο της, με τους δυο τους να ανταλλάσσουν ένα φιλί, όσο το πλήθος γύρω τους διασκέδαζε στον ρυθμό της μουσικής.
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