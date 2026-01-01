Αμαλία Κωστοπούλου: Υποδέχτηκε το νέο έτος με τον σύζυγό της, Jake Medwell – «Η χρονιά που γίναμε οικογένεια!»

Η Αμαλία Κωστοπούλου αποχαιρέτησε, με μια τρυφερή δημοσίευση, το 2025 και καλωσόρισε το 2026 μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε με τους followers της ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τη χρονιά που πέρασε, κάνοντας ένα μικρό απολογισμό.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η χρονιά που γίναμε οικογένεια, ευχαριστούμε 2025», μια φράση που συνοψίζει απόλυτα το πιο καθοριστικό γεγονός της χρονιάς για την ίδια. Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον Jake Medwell, με το γάμο τους να γίνεται κάτω από άκρα μυστικότητα και με ελάχιστους καλεσμένους.

H Aμαλία Κωστοπούλου είχε μιλήσει για το γάμο της μέσα από τα προσωπικά της social media. «Παντρεύομαι. Αυτή τη στιγμή είναι Παρασκευή 10/10 στις 10, και εγώ με τον Τζέικ ετοιμαζόμαστε να πάμε στο δικαστικό μέγαρο. Έχω τις βέρες μας και δεν έχω λόγια. Δεν είμαι σίγουρη τι να πω αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω… Παντρεύομαι».

Όπως εξήγησε, η απόφαση πάρθηκε αυθόρμητα, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι το επόμενο καλοκαίρι θα γίνει και μια δεύτερη τελετή, πιθανότατα σε πιο οικογενειακό κλίμα. «Θα κάνουμε επίσης το γάμο μας το επόμενο καλοκαίρι, αλλά “κλεβόμαστε” τώρα. Κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν θα έρθει. Η πολιτεία του Τέξας δεν χρειάζεται μάρτυρες. Οπότε πάμε». Σε σχόλιο κάτω από το βίντεο, η Αμαλία Κωστοπούλου απάντησε για το αν θα κάνει θρησκευτικό γάμο: «Δεν μπορούμε να κάνουμε θρησκευτικό γιατί εγώ είμαι Χριστιανή κι ο Τζέικ είναι Εβραίος».

