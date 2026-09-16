Η Amanda Seyfried και ο Thomas Sadoski αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου.

Οι δύο ηθοποιοί επιβεβαίωσαν με κοινή δήλωσή τους στο PEOPLE ότι βρίσκονται σε διάσταση εδώ και αρκετό καιρό, σημειώνοντας πως πρόκειται για την καλύτερη επιλογή για την οικογένειά τους.

«Βρισκόμαστε σε διάσταση εδώ και καιρό. Αποδείχθηκε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για εμάς και την οικογένειά μας. Θα στηρίζουμε πάντα ο ένας τον άλλον και αυτό είναι καλό», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η γνωριμία, ο γάμος και η οικογένειά τους

Η Amanda Seyfried και ο Thomas Sadoski γνωρίστηκαν το 2015, όταν συνεργάστηκαν στη θεατρική παράσταση «The Way We Get By». Την ίδια χρονιά συναντήθηκαν ξανά στα γυρίσματα της ταινίας «The Last Word», όπου υποδύονταν ένα ζευγάρι.

Η σχέση τους έγινε γνωστή την άνοιξη του 2016, ενώ λίγους μήνες αργότερα αρραβωνιάστηκαν. Τον Μάρτιο του 2017 παντρεύτηκαν μυστικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους γεννήθηκε η κόρη τους, Nina, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 απέκτησαν και τον γιο τους, Thomas Jr.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, το ζευγάρι επέλεξε να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Οι δυο τους είχαν δημιουργήσει το σπίτι τους σε μια φάρμα στη βόρεια Νέα Υόρκη, όπου ζούσαν μαζί με τα παιδιά και τα ζώα τους.

Παράλληλα, είχαν αναπτύξει κοινή δράση για τη στήριξη παιδιών σε περιοχές που έχουν πληγεί από πολεμικές συγκρούσεις, ενώ η Amanda Seyfried μοιραζόταν σπάνια στιγμιότυπα από την οικογενειακή τους ζωή.

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