Η Amber Heard έκανε μια σπάνια δήλωση σχετικά με τις δικαστικές διαμάχες που είχε με τον πρώην σύζυγό της, Johnny Depp, στο πλαίσιο νέου ντοκιμαντέρ.

Η ηθοποιός συμμετέχει στην ταινία με τίτλο Silenced, η οποία έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, και επικεντρώνεται στην εργαλειοποίηση των νόμων περί συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον των θυμάτων κακοποίησης.

Στην ταινία, η Heard συνομιλεί με τη σκηνοθέτιδα Selina Miles για τον απόηχο των ευρέως δημοσιοποιημένων δικαστικών υποθέσεων που αντιμετώπισε η ίδια και ο Depp.

«Αυτό δεν αφορά εμένα. Έχω χάσει την ικανότητά μου να μιλώ», λέει η ηθοποιός στο ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Variety και συνεχίζει: «Δεν είμαι εδώ για να πω την ιστορία μου, ούτε το επιθυμώ. Στην πραγματικότητα, δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Η διεθνούς φήμης δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Jennifer Robinson, η οποία συνεργάστηκε με την Heard όταν ο Depp κατέθεσε μήνυση κατά της βρετανικής εφημερίδας The Sun, συμμετέχει επίσης στο ντοκιμαντέρ.

Σχολιάζοντας τη δίκη κατά της εφημερίδας, η Heard ανέφερε: «Θυμάμαι ότι στο τέλος της δίκης, μου ήρθε η ιδέα να πω κάτι στον Τύπο. Η Robinson με ρώτησε αν ήμουν σίγουρη γι’ αυτό. Σκέφτηκα: “Αν μου επιτεθούν, αυτό θα κάνει το επιχείρημά μου ακόμα πιο προφανές”. Δεν είχα καταλάβει ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ χειρότερα για μένα ως γυναίκα, επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, το Silenced αφηγείται επίσης την ιστορία του «αγώνα της Catalina Ruiz-Navarro για την ελευθερία του Τύπου στην Κολομβία», καθώς και τη «μάχη της Brittany Higgins μέσα στο πολιτικό κατεστημένο της Αυστραλίας».

«Όταν οι γυναίκες μιλούν ανοιχτά, ισχυρά συστήματα κινητοποιούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν», σημειώνεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

Επιπλέον, στο Silenced, η Heard δήλωσε πως εμπνέεται από εκείνες που επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά. «Μου δίνει δύναμη να βλέπω άλλους ανθρώπους να δίνουν αυτή τη μάχη. Γυναίκες που είναι αρκετά γενναίες ώστε να αντιμετωπίσουν την ανισορροπία εξουσίας», εξήγησε.

«Κοιτάζοντας το πρόσωπο της κόρης μου καθώς μεγαλώνει, και σιγά-σιγά αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα σε αυτόν τον κόσμο… πιστεύω ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα», συμπλήρωσε.

