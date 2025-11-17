Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Εφ’ όλης της ύλης μίλησε η Δανάη Μπάρκα στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που την αφορούν.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια επιβεβαίωσε, μεταξύ άλλων, τη νέα της σχέση, ενώ απάντησε ανοιχτά και στις φήμες που την θέλουν να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας. Επιπλέον, η Δανάη Μπάρκα τοποθετήθηκε για τους λόγους της τηλεοπτικής της αποχής αυτή τη σεζόν, ενώ σχολίασε και τα μηνύματα και τα σχόλια που λαμβάνει καθημερινά στα social media από τους ακολούθους της.

«Το έχω ρίξει στην εξοχή και στα ταξίδια δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην τα απολαμβάνει», είπε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

«Τηλεοπτικά θα επέστρεφα, δεν μου άφησε καμιά κακή γεύση αλλά είμαι σε περίοδο που θέλω να ξεκουραστώ και να ταξιδέψω. Από την τηλεόραση μού λείπουν οι φίλοι μου, η καθημερινότητά μου. Δεν έχω βρει ακόμα χρόνο να χαζέψω πολλή τηλεόραση τώρα που είμαι εκτός», απάντησε στη συνέχεια σε σχετική ερώτηση.

«Τα μηνύματα που παίρνω στα social media είναι πολύ όμορφα. Έχω δεχτεί και εγώ αρνητικά σχόλια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης για τα αρνητικά. Είναι ωραίο πριν μιλήσουμε να μπούμε στα παπούτσια των άλλων», εξήγησε η Δανάη Μπάρκα.

Κατόπιν σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή και τα όσα είπε για εκείνη ο Γιώργος Κρικοριάν η Δανάη Μπάρκα είπε: «Ο κύριος Κρικοριάν να μη με πλησιάσει στα δέκα μέτρα και θα τα πούμε από κοντά. Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Αν συνεχίσω να το ζω όλο αυτό έτσι, θα είναι ακόμα πιο καλά».

Τέλος, σε ερώτηση για το δημοσίευμα που την θέλουν να παντρεύεται η ίδια απάντησε χιουμοριστικά: «Σας στέλνω την καρδιά μου, τα φιλιά μου».

govastiletto.gr -Δανάη Μπάρκα: Αυτός είναι ο νέος σύντροφος της ηθοποιού – Όλες οι πληροφορίες