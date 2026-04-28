Τρίτη 28 Απριλίου 2026,
«Άμλετ (machine)»: Ποιοι καλλιτέχνες βρέθηκαν στην πρεμιέρα

Βασίλης Κοντζεδάκης
28.04.2026 | 14:40 UPD:28.04.2026, 14:38
Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Άμλετ (machine)» στο θέατρο Πορεία συγκέντρωσε λαμπερές παρουσίες, με γνωστά πρόσωπα να δίνουν το «παρών» από το χώρο της τέχνης.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου, αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση που συνδυάζει το κλασικό σαιξπηρικό έργο με τη «Μηχανή Άμλετ» του Χάινερ Μύλλερ.

Στο έργο, ο Άμλετ επιστρέφει ως μια φασματική παρουσία που ζητά να μη ξεχαστεί, αναλαμβάνοντας να αφηγηθεί εκ νέου την ιστορία της ζωής του.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους που τίμησαν την πρεμιέρα και χειροκρότησαν τους συντελεστές της παράστασης ήταν η Στεφανία Γουλιώτη, η Κατερίνα Λέχου, η Εβελίνα Παπούλια, η Βάνα Μπάρμπα, η Τζωρτζίνα Λιώση και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες.

Οι εικόνες από τη βραδιά αποτυπώνουν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού και την ατμόσφαιρα της πρεμιέρας, με γνωστά πρόσωπα να δίνουν το «παρών» σε μια ιδιαίτερη θεατρική συνάντηση.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Άμλετ #Θέατρο Πορεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

