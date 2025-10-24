Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Την αδυνατισμένη της σιλουέτα μοιράστηκε η Amy Schumer με τους followers της στα social media, αναδεικνύοντας τη μεγάλη απώλεια κιλών που έχει πετύχει.

Η κωμικός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια selfie στον καθρέφτη του μπάνιου, φορώντας αθλητικό μπουστάκι και φόρμα και ξεκαθάρισε πως η φωτογραφία δεν περιλαμβάνει φίλτρα ή fillers.

«Χωρίς φίλτρο, χωρίς filler, χωρίς καθαρό καθρέφτη», σχολίασε με χιούμορ η Amy Schumer.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ήδη από τον Μάρτιο ότι λαμβάνει το φάρμακο Mounjaro, σημειώνοντας πως το χρησιμοποιεί εδώ και τουλάχιστον επτά μήνες.

Πηγή: instagram

Govastiletto.gr – H Amy Schumer έγινε μανούλα για πρώτη φορά!