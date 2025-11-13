Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Amy Schumer απάντησε στους ισχυρισμούς ότι δεν της άρεσε το σώμα της, μετά τη διαγραφή παλαιών φωτογραφιών της από τα social media, όπου είχε περισσότερα κιλά.

Η κωμικός ξεκαθάρισε ότι η απόφασή της δεν σχετίζεται με την απώλεια βάρους, βάζοντας τέλος στις εικασίες των μέσων ενημέρωσης.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η Schumer αποκάλυψε ότι η ενδομητρίωση από την οποία υπέφερε έχει βελτιωθεί σημαντικά, η πλάτη της αναρρώνει και δεν πάσχει πλέον από σύνδρομο Cushing, κάτι που βοήθησε το πρόσωπό της να επανέλθει στο φυσιολογικό.

Επιπλέον, ανέφερε ότι βρίσκεται στην περιεμμηνόπαυση και λαμβάνει ορμονική θεραπεία, η οποία επηρεάζει το σώμα της, αλλά την αγκαλιάζει με αποδοχή και σεβασμό.

Στην ανάρτησή της, η Schumer έγραψε:

«Γεια σας, μέσα ενημέρωσης. Δεν διέγραψα τις παλιές μου φωτογραφίες επειδή ήταν πριν χάσω βάρος. Αυτό είναι κάτι που εφευρέσατε εσείς. Είμαι περήφανη για την εμφάνισή μου, όπως κι αν ήταν πάντα. Έχω εργαστεί σκληρά για να απαλλαγώ από τον πόνο και τα κατάφερα. Η ενδομητρίωση μου έχει βελτιωθεί. Η πλάτη μου θεραπεύεται. Δεν έχω πλέον σύνδρομο Cushing, οπότε το πρόσωπό μου επέστρεψε στο φυσιολογικό.

Είμαι ευγνώμων που είμαι δυνατή και υγιής, ειδικά για τον γιο μου. Αλλά το Instagram δεν είναι η ταυτότητά σας, είναι μια συλλογή από αυτά που θέλετε να δει ο κόσμος και νιώθω υπέροχα, δυνατή και όμορφη που το μοιράστηκα.

Δεν ξεκίνησα σκόπιμα ένα “ταξίδι απώλειας βάρους”, ήταν για την υγεία μου. Το βάρος μου θα συνεχίσει να κυμαίνεται. Είμαι μια γυναίκα στην περιεμμηνόπαυση που παίρνει ορμονική θεραπεία.

Σου εύχομαι δύναμη και αγάπη για τον εαυτό σου, όποια και αν είναι η πορεία σου, αρκεί να είναι ευγενική και σεβαστή προς όλους. Ανεξάρτητα από το βάρος, τη φυλή ή τη θρησκεία, ειρήνη!».

