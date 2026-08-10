Η Αν Χάθαγουεϊ έκανε μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The End of Oak Street» στο Los Angeles.

Η ηθοποιός διανύει μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της ζωής της, μιας και περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της, Adam Shulman.

Για το look της επέλεξε γαλάζιο τοπ με statement κάπα και μακριά ουρά με ένα χαμηλοκάβαλο μπλε τζιν, αφήνοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της ακάλυπτη.

Μάλιστα, το πίσω μέρος της κάπας έκρυβε μια έντονη κόκκινη επένδυση. Οι κόκκινες μυτερές γόβες, ασορτί με την κόκκινη επένδυση της κάπας και το κατακόκκινο κραγιόν της έδωσαν ακόμα ένα touch of glam στο σύνολο.

Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια sleek ψηλή αλογοουρά, ενώ ένα ζευγάρι κομψά κρεμαστά σκουλαρίκια χάρισε την απαραίτητη λάμψη.

Δείτε τις φωτογραφίες με την εμφάνισή της:

govastiletto.gr – Anne Hathaway: Έγκυος στο τρίτο της παιδί η 43χρονη ηθοποιός