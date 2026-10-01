Ο Θοδωρής Αθερίδης το βράδυ της Τετάρτης (30/9) βρέθηκε καλεσμένος στη δεύτερη εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action24 και μίλησε για όλους και για όλα πιο συνειδητοποιημένος κι ώριμος από ποτέ.

Ο ηθοποιός απάντησε μέσα σε όλα και στα σχόλια που δέχθηκε πρόσφατα όταν υποστήριξε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ τοποθετείται και για την πολιτική ορθότητα που αλλάζει τα δεδομένα της έκφρασης σε κάθε τομέα της ζωής.

«Εγώ έχω αποφασίσει ότι θα λέω αυτό που θέλω και πιστεύω και σε όποιον αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, μη με βλέπεις», δηλώνει ανοιχτά ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Αν θες να αλλάξεις την πραγματικότητα, άλλαξε τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Εγώ είμαι ακόμα Αριστερός μέσα μου, αν και βγήκαν και είπαν ότι είπα για τον Χρυσοχοΐδη τα καλύτερα κτλ», υπογραμμίζει ο ηθοποιός.

«Στη ζωή θέλω να είμαι μέλισσα, όχι μύγα. Σε έναν χώρο η μέλισσα θα βρει πάντα το λουλούδι για να πάει και η μύγα τα σκ…τά. Είναι στάση ζωής αυτό. Η πραγματικότητα είναι μία, ευθύνη σου είναι το πώς τη διαβάζεις», επισημαίνει ο Θοδωρής Αθερίδης λίγο αργότερα.

Σε ερώτηση που του απηύθυνε πλαγίως η Αθηναΐς Νέγκα για τον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, ο ηθοποιός απαντά:

«Αλήθεια δεν έχω χωρίσει. Απλώς αποφασίσαμε πως ίσως είναι καλύτερο για τη σχέση μας να απομακρυνθούμε ο ένας από τον άλλο. […] Δεν με έχουν χωρίσει ποτέ επειδή βρήκαν κάποιον καλύτερο. […] Στη φάση που είμαι δεν θέλω σύντροφο. Απολαμβάνω να είμαι μόνος μου».

«Από παιδί δεν κρυβόμουν ούτε από τους φίλους μου. Διαβάζω τις ψυχές όλων και βλέπω ότι έχω τα ίδια μέσα μου με τους άλλους που τα κρύβουν. Έχω τα προβλήματα που έχουν όλοι οι καθημερινοί άνθρωποι, απλώς δεν ντρέπομαι να τα λέω», τονίζει ο Θοδωρής Αθερίδης.

«Την εποχή του αλκοολισμού ήμουν άψογος επαγγελματικά, απλώς ήμουν λίγο πιο… θαμπός, παραπάνω άνετος απ’ ό,τι χρειαζόταν. […] Δεν νομίζω ότι θα ζούσα σήμερα αν συνέχιζα να πίνω έτσι. Οι ποσότητες ήταν απαγορευτικές. Το κανονικό μου ήταν ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα. Αυτό που με ανησύχησε στο τέλος ήταν όταν έπινα 23 ώρες την ημέρα επί 40 ημέρες», μοιράζεται σε άλλο μέρος της συνέντευξης ο Θοδωρής Αθερίδης.

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