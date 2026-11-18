Η είδηση ότι ο Robert Pattinson αναλαμβάνει τον ρόλο του James Bond έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media.

Οι θαυμαστές του ηθοποιού δεν άργησαν να αντιδράσουν, δημιουργώντας σκίτσα, memes και εικόνες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας τον γύρω του διαδικτύου.

Η σκυτάλη από τον Daniel Craig

Ο Robert Pattinson διαδέχεται τον Daniel Craig, ο οποίος ενσάρκωσε τον θρυλικό πράκτορα σε πέντε ταινίες. Η πρώτη του εμφάνιση στον ρόλο έγινε το 2006, με το «Casino Royale», ενώ η τελευταία ήταν στο «No Time to Die» το 2021.

Η πέμπτη ταινία του Craig ολοκληρώθηκε με τον James Bond να θυσιάζεται, προκειμένου να προστατεύσει τον κόσμο από μια μυστική τρομοκρατική οργάνωση με παγκόσμια δράση.

Τα memes και οι δημιουργίες των θαυμαστών

Η είδηση έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να επιστρατεύουν τη φαντασία και το χιούμορ τους.

Άλλοι δημιούργησαν εικόνες του Pattinson ως 007 μέσω AI, ενώ αρκετοί χρησιμοποίησαν στιγμιότυπα από παλαιότερες ταινίες του, παρουσιάζοντάς τον σε διαφορετικές εκδοχές του διάσημου πράκτορα.

Πολλές από τις αναρτήσεις εστιάζουν στο γεγονός ότι ο ηθοποιός έχει υποδυθεί τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες στην καριέρα του, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται παντού μέσα από τα σχετικά memes.

Η συζήτηση γύρω από τον νέο James Bond συνεχίζεται στα social media και οι δημιουργίες των θαυμαστών δίνουν μια πιο χιουμοριστική διάσταση στην είδηση.

Μερικές από τις πιο viral αντιδράσεις:

Αστεία λογοπαίγνια από την σειρά Twilight όπου έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό:

– Ξέρω ποιος είσαι

– Πες το δυνατά

– Bond, James Bond

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«Δουλεύει μέρα και νύχτα για να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι κάποτε ήταν στο Twilight»

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Κωμικά ΑΙ σκετσάκια εμπνευσμένα από το Twilight

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Η επιλογή της Kristen Stewart για Bond Girl με τον Taylor Lautner στον ρόλο του “κακού”

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Μία σκηνή από το Twilight στην οποία γίνεται αναφορά στον James Bond, με τους χρήστες του internet να κάνουν λόγο για το πόσο μπροστά από την εποχή της ήταν η σειρά.

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«To AI δεν θα μου πάρει τη δουλειά, αλλά ο Robert Pattinson»

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«Χρειάζομαι ο Pattinson να “παίξει” εμένα στη δουλειά μου αυτή τη βδομάδα»

View this post on Instagram A post shared by Up Next (@upnextdesigner)

«Δεν κλέβουν τις δουλειές οι μετανάστες, αλλά ο Robert Pattinson»

View this post on Instagram A post shared by Boozy Betch (@boozybetch)

«Ποιο θα είναι το Bond Girl…είναι προφανές»

View this post on Instagram A post shared by Cinematic Syndicate (@cinematic.syndicate)

«Αν έχεις δουλειά τώρα, είναι γιατί δεν την θέλει ο Robert Pattinson»

View this post on Instagram A post shared by Church of Cinema | Film & TV News (@churchofcinema)

Το πρωί vs Το βράδυ

View this post on Instagram A post shared by Sarcasm (@sarcastic_us)

Robert Pattinson σε παρακαλώ μην μου πάρεις τη δουλειά

View this post on Instagram A post shared by Seth (@dudewithsign)

Φυσικά, δεν έλειψαν και τα αστεία memes από έλληνες fans του ηθοποιού οι οποίοι σατίρισαν την επιλογή του νέου James Bond.

View this post on Instagram A post shared by Cinexploration.gr (@cinexploration.gr)

View this post on Instagram A post shared by Μαργαρίτες Μάντολες (@margarites_mantoles)

govastiletto.gr – Robert Pattinson: Από βρικόλακας…James Bond – Ποιος είναι ο νέος πράκτορας 007