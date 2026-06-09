Μια έντονα φορτισμένη καταγγελία έκανε η Κατερίνα Βρανά μέσα από τα social media, περιγράφοντας την απαράδεκτη συμπεριφορά που αντιμετώπισε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά την επιστροφή της από την Αυστραλία. Η δημοφιλής stand-up comedian εξήγησε σε βίντεο στο Instagram πως η πτήση της από το Σίδνεϊ είχε καθυστέρηση, γεγονός που την οδήγησε στο να χάσει την ανταπόκριση για την Αθήνα. Η ίδια κατήγγειλε τη μηδαμινή υποστήριξη και την αδιαφορία του προσωπικού του αεροδρομίου, υπογραμμίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες και την ταλαιπωρία που υπέστη ως άτομο που κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

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