Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται το Hollywood μετά τις καταιγιστικές φήμες για σύννεφα στη σχέση του Timothée Chalamet και της Kylie Jenner.

Τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο ντοκουμέντο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τον Timothée να βγαίνει από ξενοδοχείο στο Παρίσι μαζί με τη Γαλλορουμάνα ηθοποιό Anamaria Vartolomei, γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστιο σάλο και πολλά σχόλια σε εκπομπές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

👀 Timothée Chalamet Paris drama? Paparazzi photos show him walking near a hotel with a brunette while in Paris promoting Marty Supreme.

Fans are split — cheating rumors vs “just friends.”

No confirmation. No comments yet. Thoughts? 👇pic.twitter.com/b25JHdeHyK — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) February 5, 2026

Ποια είναι η φερόμενη ως «πέτρα» του σκανδάλου

Η Anamaria Vartolomei μπορεί να μην είναι πολύ γνωστή, αλλά έχει ήδη μοιραστεί την οθόνη με αστέρες όπως ο Robert Pattinson και η Diane Kruger.

Αν και η ηθοποιός γεννήθηκε στη Ρουμανία, μεγάλωσε στη Γαλλία και ξεκίνησε την υποκριτική σε νεαρή ηλικία.

Η ίδια έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξή της το 2021 πως αφού εξασφάλισε τον ρόλο της ως Βιολέτα στο γαλλικό ψυχολογικό δράμα του 2011 “Η Μικρή μου Πριγκίπισσα“, «δεν ήθελε ποτέ να κάνει τίποτα άλλο».

«Είναι δύσκολο να νιώθεις ηθοποιός όταν όλα μπορούν να σταματήσουν σε μια στιγμή. Αλλά ελπίζω, αν θέλει ο Θεός, να γεράσω στο πλατό μιας ταινίας» έχει δηλώσει η Vartolomei.

Αν και η Vartolomei έγινε γνωστή στον γαλλικό κινηματογράφο με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το Happening και σειρές όπως το The Seduction, πέρασε στον αγγλόφωνο κινηματογράφο το 2025 με τη μαύρη κωμωδία Mickey 17.

Γεννημένη στη ρουμανική πόλη Bacău το 1999, η ηθοποιός μεγάλωσε με τους παππούδες της στο μικρό χωριό Plopu μέχρι την ηλικία των 6 ετών, καθώς οι γονείς της είχαν φύγει για τη Γαλλία όταν ήταν νήπιο.

«Οι γονείς μου έφυγαν από τη χώρα για να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον και να προσφέρουν μια ευρύτερη, πιο προσιτή ευκαιρία», δήλωσε η Vartolomei στο Cultura la dubă. «Πήγα μαζί τους όταν ήμουν 6 ετών και εδώ εγκατασταθήκαμε, μεγαλώσαμε, αναπτυχθήκαμε».

Οφείλει ευγνωμοσύνη στον πατέρα της

Η ηθοποιός οφείλει ευγνωμοσύνη στον πατέρα της για τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Vartolomei δήλωσε στο Cultura la dubă ότι ο πατέρας της, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας κατασκευαστικής εταιρείας, εργαζόταν για μια ηθοποιό θεάτρου, η οποία τον συμβούλεψε να γράψει την κόρη του σε μια ιστοσελίδα κάστινγκ. Εκεί βρήκε την κλήση για την ταινία της Εύας Ιονέσκο “Η Μικρή μου Πριγκίπισσα”.

Έκανε το ντεμπούτο της στον αγγλικό κινηματογράφο το 2025

Μετά τον ρόλο της που έκανε την εμφάνισή της, η Γαλλίδα ρουμανικής καταγωγής ηθοποιός εμφανίστηκε σε μια σειρά από γαλλικές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των The Royal Exchange του 2017 και Just Kids του 2019. Η Vartolomei πρωταγωνίστησε στην ιστορία ενηλικίωσης Happening του 2021 και υποδύθηκε τη Γαλλίδα ηθοποιό Maria Schneider σε ένα βιογραφικό δράμα για την αμφιλεγόμενη παραγωγή του Last Tango in Paris.

Το 2025, μεταπήδησε στον αγγλόφωνο κινηματογράφο για τη μαύρη κωμωδία Mickey 17. Η Vartolomei δήλωσε στο περιοδικό Cultured ότι η συνεχής επιλογή της να αναλαμβάνει δυνατούς γυναικείους ρόλους δεν είναι τυχαία.

«Οι ταινίες μου είναι εκφράσεις της πολιτικής μου», εξήγησε σε μια συνέντευξη τον Μάρτιο του 2025. «Θέλω να τροφοδοτούμαι από το είδος των γυναικών που υποδύομαι, γι’ αυτό ίσως έλκομαι από τολμηρούς και φιλόδοξους χαρακτήρες».

Παράτησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή ήταν «πολύ τοξικά»

Οι θαυμαστές που ενδιαφέρονται για τη ζωή της Vartolomei εκτός οθόνης δεν θα βρουν πολλά στο διαδίκτυο. Η ηθοποιός δήλωσε στο Mastermind τον Απρίλιο του 2025 ότι είχε διαγράψει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώντας τα «πολύ τοξικά».

«Είχα αναπτύξει ένα είδος συμπλέγματος», είπε. «Σύγκρινα τον εαυτό μου με άλλους και με ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς. Μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται άνετα με την ιδέα, και μπορεί ακόμη και να είναι ένας τρόπος να ανοιχτούν στην κοινωνία, αλλά δεν θα μετανιώσω ποτέ για την απόφασή μου».

Με πληροφορίες από: people.com

