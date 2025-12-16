Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα παραχώρησε δηλώσεις η νεαρή τραγουδίστρια Αναστασία, αναφερόμενη στην προσωπική της ζωή, τα social media και ένα απρόσμενο περιστατικό με θαυμαστή της.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δημοσιεύσει φωτογραφίες της με κάποιο αγόρι: «Δε θα δείτε ποτέ φωτογραφία μου με κάποιο αγόρι. Αν με ξέρεις, με ξέρεις γιατί είμαι τραγουδίστρια και όχι για την προσωπική μου ζωή. Στα social media στο κομμάτι “σχέση”, θα γράψω I don’t know (δεν ξέρω)».

Παράλληλα, η Αναστασία μίλησε για ένα δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη σε συναυλία της, όταν ένας θαυμαστής προσπάθησε να τη φιλήσει χωρίς τη θέλησή της: «Με έσφιγγε, αλλά εγώ έχω πολλή δύναμη και τον έσπρωξα. Δε μου ζήτησε συγγνώμη».

Η Αναστασία ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών της ελληνικής pop σκηνής, ξεχωρίζοντας για τη δυναμική σκηνική παρουσία. Μέσα από τα τραγούδια της εκφράζει θέματα όπως ο έρωτας, η ανεξαρτησία και η δύναμη της γυναίκας, ενώ στα social media μοιράζεται αυθεντικές στιγμές από την καθημερινότητά της.

