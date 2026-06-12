Η Αναστασία προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση στην εκπομπή «Happy Day», μιλώντας τόσο για τις κρίσεις πανικού που βίωσε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, όσο και για τη σημασία που έχει για εκείνη η οικογένεια.

Η νεαρή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι οι κρίσεις πανικού εμφανίστηκαν μετά την απώλεια της αγαπημένης της γιαγιάς, σε μια περίοδο όπου οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις είχαν αυξηθεί σημαντικά.

Όπως εξήγησε, όταν επέστρεφε μόνη στο ξενοδοχείο μετά τις εμφανίσεις της και οι έντονοι ρυθμοί της ημέρας υποχωρούσαν, ερχόταν αντιμέτωπη με το άγχος και τον φόβο.

Μιλώντας για τον τρόπο που κατάφερε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, ανέφερε πως στράφηκε τόσο στην πίστη, όσο και στην ψυχολογική υποστήριξη.

Μέσα από συζητήσεις με τον πνευματικό της, αλλά και με ειδικό ψυχικής υγείας, βρήκε τα εργαλεία που τη βοήθησαν να αναγνωρίζει και να αντιμετωπίζει τις κρίσεις πανικού όταν εμφανίζονται.

Σήμερα, όπως είπε, χρησιμοποιεί τεχνικές αναπνοών, θετικές σκέψεις και μικρές πρακτικές που τη βοηθούν να επανέρχεται στην ηρεμία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά της στα χρήματα και τον τρόπο που επιλέγει να τα διαχειρίζεται. Παρά τη μεγάλη επιτυχία που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια, η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν την ενδιαφέρουν τα πολυτελή αντικείμενα ή η επίδειξη πλούτου.

Όπως αποκάλυψε, προτεραιότητά της είναι να στηρίζει την οικογένειά της και να περνά ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπά. «Δεν με ενδιαφέρουν οι τσάντες και τα αυτοκίνητα», τόνισε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η πραγματική ευτυχία για εκείνη βρίσκεται στις ανθρώπινες σχέσεις και στις στιγμές που μοιράζεται με τους δικούς της ανθρώπους.

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