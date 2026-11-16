Νέο μουσικό εγχείρημα παρουσίασε η Αναστασία, κυκλοφορώντας ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ αφιερωμένο σε διασκευές αγαπημένων τραγουδιών.

Ανάμεσα στις επιλογές της βρίσκεται και το «Ανάθεμά Σε», το γνωστό τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, το οποίο η νεαρή τραγουδίστρια ερμηνεύει με τη δική της μουσική προσέγγιση.

Το άλμπουμ «Έρωτας Είναι» με εννέα τραγούδια

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Αναστασίας φέρει τον τίτλο «Έρωτας Είναι» και περιλαμβάνει συνολικά εννέα τραγούδια.

Μέσα από τις διασκευές, η τραγουδίστρια δίνει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα σε πρωτότυπες δημιουργίες, προσεγγίζοντας γνωστά κομμάτια με διαφορετικό τρόπο και παρουσιάζοντάς τα στο κοινό μέσα από τη δική της μουσική ματιά.

Govastiletto.gr – Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Για όσο ζω, θα ‘ναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μου»