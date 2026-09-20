Στο ειδικό αφιέρωμα του ΣΚΑΪ για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τίτλο «Με λένε Γιώργο» που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, συμμετείχε και η Αναστασία. Η νεαρή τραγουδίστρια, η οποία έχει μοιραστεί τη σκηνή μαζί του, αναφέρθηκε στον δημοφιλή καλλιτέχνη, τονίζοντας πως ήταν από τους πρώτους που πίστεψαν στο ταλέντο της και της έδωσαν απλόχερα χώρο στο πρόγραμμά του.

Στο αφιέρωμα που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, λοιπόν, η Αναστασία εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «είναι και θα είναι για πάντα, για όσο ζω, ένας από τους σημαντικότερους ανθρώπους που πέρασαν από τη ζωή μου. Ήταν η αρχή μου. Ήταν, γενικά, ο πρώτος καλλιτέχνης που συνεργάστηκα».

«Για εμένα είναι η μεγαλύτερη ευλογία το ότι ο κ. Γιώργος Μαζωνάκης με ανέβασε στη σκηνή, στη δική του σκηνή και τραγουδούσα τότε το “Αμαρτίες” χωρίς να με ξέρει. Χωρίς να με γνωρίζει. Το έκανε μέσα από την καρδιά του. Το ότι με επέλεξε να βρίσκομαι μαζί του στις περιοδείες, για μένα, ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει».

«Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, είναι ότι είχε φύγει από τη ζωή η γιαγιά μου ημέρα Τρίτη και ημέρα Πέμπτη είχα μαζί του συναυλία. Μόλις με είδε, με πήρε αγκαλιά και μου ‘πε… παιδί μου, που έχασες τη γιαγιάκα σου, να μην την ξεχάσεις ποτέ», συμπλήρωσε ακόμα, σε άλλο σημείο του αφιερώματος, η Αναστασία για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Το διαδίκτυο «λύγισε» με το αφιέρωμα του MEGA – «Δεν καταπίνεται αυτή η απώλεια»