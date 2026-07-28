Η Αναστασία Γιάμαλη είναι γνωστή για τη δυναμική παρουσία της στην τηλεόραση, όμως στις καλοκαιρινές της διακοπές έδειξε μια πιο ανεπιτήδευτη πλευρά του εαυτού της.

Η δημοσιογράφος πραγματοποίησε μια σύντομη απόδραση και μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία από τις στιγμές χαλάρωσής της, εμφανιζόμενη με ένα εντελώς διαφορετικό στιλ από αυτό που έχει συνηθίσει το τηλεοπτικό κοινό.

Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα λευκό πουκάμισο δεμένο στη μέση, το οποίο συνδύασε με ψηλόμεσο ανοιχτόχρωμο τζιν σορτσάκι. Το σύνολο ολοκλήρωσε με δερμάτινα σανδάλια και ένα μπλε baseball καπέλο, δημιουργώντας ένα άνετο και καλοκαιρινό look.

Στη φωτογραφία, η Αναστασία Γιάμαλη ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον γνωστό σεφ Δημήτρη Τσαγκαρίδη, απολαμβάνοντας τη χαλαρή ατμόσφαιρα της καλοκαιρινής της εξόρμησης.

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