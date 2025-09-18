Καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA βρέθηκε την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου η Αναστασία Γιάμαλη, όπου παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη.

Διαβάστε περισσότερα στο www.govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αναστασία Γιάμαλη