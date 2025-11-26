Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η Αναστασία Γιάμαλη θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αναδεικνύοντας τον σεξισμό, την ενοχοποίηση των θυμάτων και τη θεσμική αδράνεια που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.

Στην ανάρτησή της, η Γιάμαλη υπενθύμισε ότι «μία στις τρεις γυναίκες από 15 ετών και πάνω έχει υποστεί κάποια στιγμή στη ζωή της ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας», αριθμός που αντιστοιχεί σε 840 εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως.

Τόνισε επίσης ότι η κανονικότητα στην κοινωνία περιλαμβάνει απαράδεκτες συμπεριφορές: από την αμφισβήτηση των καταγγελιών για βιασμό, μέχρι την επικέντρωση στην εμφάνιση γυναικών πολιτικών ή καλλιτεχνών και την αναπαραγωγή προσωπικών φωτογραφιών χωρίς συγκατάθεση (Revenge porn).

Η ίδια υπογράμμισε: «Έχουμε βαρεθεί να μας λένε να προσέχουμε. Δεν θέλουμε να προσέχουμε. Θέλουμε να μην κανονικοποιείται η έμφυλη βία».

Η Γιάμαλη τόνισε την ανάγκη για ασφαλείς συνθήκες για όλα τα παιδιά και τις γυναίκες, με έμφαση στη συναίνεση, τα όρια και την προστασία από κάθε μορφή κακοποίησης.

Το μήνυμά της καταλήγει στην ανάγκη για κοινωνική αλλαγή και στήριξη των θυμάτων: «Θέλουμε μια γυναίκα που κακοποιείται να νιώθει ασφαλής, ότι μπορεί να απευθυνθεί στις δομές της πολιτείας και εκεί θα βρει πλήρη στήριξη».

