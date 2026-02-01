Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι για τον τρόπο που κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσιάστρια του Mega εξήγησε ότι ο σύντροφός της προτιμά να μην προβάλλεται, ενώ η ίδια δεν χρειάστηκε ποτέ να κρύβεται, αφού ποτέ δεν την έχουν κυνηγήσει οι φωτογράφοι.

«Δεν με έχει κυνηγήσει ποτέ κανείς για φωτογραφίες. Δεν χρειάστηκε ποτέ να πω ‘προχώρα εσύ μπροστά’. Δεν θεωρώ ότι αφορά τον κόσμο με ποιον άνθρωπο μοιράζομαι τη ζωή μου», ανέφερε η Αναστασία, προσθέτοντας: «Όταν πηγαίνω διακοπές ή βγαίνω έξω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς στον καλό μου δεν αρέσει η προβολή και δεν ξέρω πώς θα το έπαιρνε αν υπήρχε».

Η παρουσιάστρια τόνισε πως η καθημερινότητά της παραμένει φυσιολογική και απλή, χωρίς την πίεση της δημοσιότητας, και πως η σχέση της είναι ένας προσωπικός χώρος που θέλει να προστατεύσει.

Η ειλικρίνειά της δείχνει τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, αλλά και το σεβασμό προς τον σύντροφό της.

Η ίδια είναι άλλωστε, μια αρκετά δυναμική παρουσία, όχι μόνο στον χώρο της τηλεόρασης, αλλά και στα social media, οπότε σίγουρα το κοινό της την “ακολουθεί” για τα “πιστεύω” και τις αξίες της, παρά για την προσωπική της ζωή και περιμένει από την ίδια τις τοποθετήσεις της γύρω από την επικαιρότητα και όσα γίνονται σε πολιτικό & κοινωνικό επίπεδο.