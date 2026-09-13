Στο επίκεντρο της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» βρέθηκε η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με την Αναστασία Γιάμαλη να αναφέρεται στα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από τις συνθήκες που προηγήθηκαν της καρδιακής ανακοπής του τραγουδιστή.

Η παρουσιάστρια προανήγγειλε νέα ρεπορτάζ για όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατό του, αλλά και για τον ρόλο των δύο γιατρών και τις πιθανές ευθύνες των αρμόδιων φορέων.

«Η σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε παρά να έχει ως κεντρικό θέμα το “θρίλερ” με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από την Τετάρτη το απόγευμα, όταν κι έγινε γνωστό πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι νεκρός, όλη η Ελλάδα θρηνεί. Ο θρήνος όμως στη συγκεκριμένη υπόθεση πάει δυστυχώς χέρι-χέρι με τα ερωτήματα, με τις αντιφάσεις, με τα αναπάντητα “γιατί”», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Αναστασία Γιάμαλη σημείωσε πως η δημοσιογραφική έρευνα έχει φέρει στο φως γεγονότα και παραλείψεις που έχουν δημιουργήσει πολλά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

«Η δημοσιογραφική έρευνα ξετύλιξε ένα κουβάρι γεγονότων, αποκαλύψεων και παραλείψεων που έχει μετατρέψει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δυστυχώς σε θρίλερ. Η σημερινή εκπομπή, με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη, θα πιάσει το νήμα και θα συνεχίσει την έρευνα, επιχειρώντας να ρίξει φως σε βασικά ερωτήματα», τόνισε.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις θεραπείες που, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, διαφημίζονταν από τους δύο γιατρούς σε συνέδρια υπό την αιγίδα της Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας. “Το ότι κάποιοι σήμερα κάνουν τους ανήξερους είναι προκλητικό”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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