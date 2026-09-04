Λίγο πριν επιστρέψει για τρίτη τηλεοπτική σεζόν με την εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» στο MEGA, η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε για την επικαιρότητα, την πολιτική και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου καλεσμένη στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη νέα σεζόν της εκπομπής της, αλλά και στη ραδιοφωνική της παρουσία στο MEGA News Radio 104,6, όπου συνεργάζεται με την Τζίνα Μοσχολιού.

«Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι με μία γυναίκα της ηλικίας μου, που μας αφορά πολύ η πολιτική και μας ενδιαφέρει ο κόσμος της γενιάς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις αλλαγές που έρχονται στις «Εξελίξεις τώρα», η Αναστασία Γιάμαλη αποκάλυψε πως η δημοσιογραφική ομάδα έχει ενισχυθεί, με μεγαλύτερη έμφαση στο ρεπορτάζ.

«Έχουμε ενισχύσει την ομάδα μας με εξαιρετικούς ρεπόρτερ και θα εμβαθύνουμε περισσότερο στο ρεπορτάζ», ανέφερε, εξηγώντας πως η εκπομπή θα συνεχίσει να ασχολείται τόσο με το αστυνομικό, όσο και με το ελεύθερο ρεπορτάζ.

Παράλληλα, καθώς η νέα τηλεοπτική σεζόν συμπίπτει με μια προεκλογική περίοδο, όπως σημείωσε, σημαντικό κομμάτι της εκπομπής θα αφιερωθεί και στην πολιτική επικαιρότητα.

Η παρουσιάστρια σχολίασε ακόμη τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης διαχειρίζονται την καθημερινή ειδησεογραφία. Όπως είπε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία είναι εμφανή σε διαφορετικά επίπεδα και στόχος είναι η δημοσιογραφία να μην περιορίζεται απλώς στην καταγραφή τους, αλλά να αναδεικνύει ουσιαστικά όσα συμβαίνουν.

Κλείνοντας, η Αναστασία Γιάμαλη αναφέρθηκε στο βασικό ζητούμενο για όσους εργάζονται στην ενημέρωση, τόσο στην τηλεόραση, όσο και στο ραδιόφωνο.

Με αφορμή το σχόλιο του Ιορδάνη Χασαπόπουλου πως στόχος είναι να βρίσκονται μπροστά από τις εξελίξεις, να κάνουν ρεπορτάζ και να συμβάλλουν ώστε η αλήθεια να γίνεται γνωστή, η παρουσιάστρια πρόσθεσε το στοιχείο που θεωρεί καθοριστικό: «Να μας έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος».

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