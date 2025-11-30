Η Αναστασία Γιάμαλη ξέσπασε χθες, Σάββατο 29/11, μέσα από την εκπομπή της, Εξελίξεις Τώρα του Mega σχετικά με τα σχόλια που δέχεται τις τελευταίες ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, μετά τη νυχτερινή έξοδο του πατέρα του έχασε το γιο του, Ντένις, στο δυστύχημα των Τεμπών.

Πιο συγκεκριμένα, η Αναστασία Γιάμαλη είπε, με έντονο τόνο, στην εκπομπή του Mega: «Πάμε σε ένα θέμα που εμένα προσωπικά με άφησε άφωνη. Τηλεοπτική εκπομπή βρήκε τον Πάνο Ρούτσι σε ένα κέντρο και του ζήτησε δηλώσεις. Επειδή λοιπόν ο Πάνος Ρούτσι, ο χαροκαμένος πατέρας, πήγε στην Άντζελα Δημητρίου, βγήκαν στο διαδίκτυο παγανιά και ακόμα για μια φορά χυδαιολόγησαν απέναντι σε αυτό τον άνθρωπο. Γιατί το πένθος είναι να πας να θαφτείς κάπου, όπως τους είχαν δώσει την συμβουλή να πάνε να κρυφτούν σπίτι τους και να πιστέψουν στον Θεό.

Αν πιστεύουμε ότι το πένθος είναι οι χαροκαμμένοι γονείς που χτυπιούνται και μοιρολογούνται, δεν είναι αυτό. Το πένθος είναι πολυπαραγοντικό. Έχει να κάνει με τους συγκεκριμένους γονείς που πρέπει να κάτσουν στα αυγά τους. Εγώ δεν έχω πάρα πολλά να πω, ό,τι έχω να πω για την υπόθεση των Τεμπών την έχω πει και θα συνεχίσω να την λέω όταν έρχονται καινούργιες εξελίξεις στο προσκήνιο. Νομίζω ότι κάποιους τους πονάει πάρα πολύ ο αγώνας αυτών των ανθρώπων, πόσο μάλλον ενός φτωχού αποθηκάριου μετανάσταση που δεν το βούλωσε, αγωνίστηκε, και εν μέρει δικαιώθηκε.

Το πένθος δεν χωράει σε καλούπια, ειδικά το πένθος των γονέων. Δεν ξέρω πώς το έχουμε στο κεφάλι μας αλλά η ζωή δεν είναι ταινία, είναι πολλά. Μπορεί κάποιος να έχει ανάγκη εκφόρτισης, και “μη χειρότερα” θα το ξαναπώ, αφήστε τους ανθρώπους ήσυχους, αφήστε τους, έχουν περάσει ήδη πάρα πολλά».

