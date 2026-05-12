Αναστασία Γιούσεφ: Αυτός είναι ο επί χρόνια σύντροφός της και πατέρας του παιδιού της

Η Αναστασία Γιούσεφ ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, αφού περιμένει το πρώτο παιδί της. Μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, οι followers της δεν σταμάτησαν να τη ρωτούν για τον πατέρα του παιδιού της, με την ίδια να αποφασίζει τελικά να δώσει τη δική της απάντηση, μέσα από ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Η influencer αποκάλυψε ότι βρίσκεται εδώ και εννέα χρόνια σε σχέση με τον σύντροφό της και πως μαζί αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή τους. «Βεβαίως και υπάρχει σύντροφος, είμαστε πολύ ευτυχισμένοι, είμαι 9 χρόνια σε αυτή τη σχέση και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο σύντροφός της δεν επιθυμεί καμία δημόσια έκθεση και για αυτό το λόγο δεν πρόκειται να τον δείξει στα social media. «Ο ίδιος δεν επιθυμεί την προβολή του καθόλου στα social, δεν έχει Instagram, τίποτα. Είναι άλλο στυλ ανθρώπου, οπότε θα σεβαστώ αυτή του την επιθυμία και δεν μπορώ να σας τον δείξω», είπε η Αναστασία Γιούσεφ.

Η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη από την αγάπη που δέχτηκε μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, ευχαριστώντας δημόσια τους διαδικτυακούς φίλους της για τα μηνύματα και τις ευχές. «Ειλικρινά με έχετε σκλαβώσει, σας αγαπώ αλήθεια», είπε απευθυνόμενη στους followers της.

Η χορεύτρια ανακοίνωσε ότι περιμένει παιδί με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, κοινοποιώντας φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά και γράφοντας: «Αστεράκια μου, σας έχω μια μεγάλη έκπληξη… Θα γίνω μαμά! Διανύω την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής μου και νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό το μικρό θαυματάκι που μεγαλώνει μέσα μου. Ένα ακόμη όμορφο όνειρο εκπληρώνεται… Ένα μικρό πλασματάκι κουνιέται στην κοιλίτσα μου, με κλωτσάει κάθε μέρα και ήδη μου έχει αλλάξει όλο τον κόσμο. Ανυπομονώ να σε γνωρίσω, μωρό μου… Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες και στις μέλλουσες μανούλες».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Giousef (@anastasia_giousef)

govastiletto.gr – Έγκυος η Αναστασία Γιούσεφ – Οι πρώτες φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλίτσα