Αναστασία Γιούσεφ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο

Η Αναστασία Γιούσεφ διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της. Η ίδια ανακοίνωσε, στις 10 Μαΐου, ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, γνωστοποιώντας το στους διαδικτυακούς φίλους της στα social media.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της, δήλωσε ότι ήθελε πολύ να γίνει μανούλα, λέγοντας τα εξής: «Βρίσκομαι στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου και αυτό φαίνεται κιόλας. Το περίμενα καιρό. Κατάλαβα όταν είμαι έγκυος, όταν είδα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, έκλαιγα και έτρωγα πολύ. Πήγα και πήρα ένα τεστ και τρελάθηκα».