Τετάρτη 27 Μαΐου 2026,
Lifestyle

Αναστασία Γιούσεφ: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο

Είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί...
Βασίλης Κοντζεδάκης
27.05.2026 | 17:30 UPD:27.05.2026, 17:17
Η Αναστασία Γιούσεφ διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της. Η ίδια ανακοίνωσε, στις 10 Μαΐου, ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, γνωστοποιώντας το στους διαδικτυακούς φίλους της στα social media.

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της, δήλωσε ότι ήθελε πολύ να γίνει μανούλα, λέγοντας τα εξής: «Βρίσκομαι στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου και αυτό φαίνεται κιόλας. Το περίμενα καιρό. Κατάλαβα όταν είμαι έγκυος, όταν είδα αλλαγές στη συμπεριφορά μου, έκλαιγα και έτρωγα πολύ. Πήγα και πήρα ένα τεστ και τρελάθηκα».

Σήμερα, σε νέα της δημοσίευση, έκανε ένα μικρό gender reveal, με το δικό της μοναδικό τρόπο, στους followers της, στα social media, αποκαλύπτοντας στο τέλος, ότι το μωρό που θα γεννήσει, θα είναι αγόρι. Χαρακτηριστικά, ανέφερε στη λεζάντα της: «Δεν περίμενα ότι μια τόσο μικρή καρδούλα θα άλλαζε τη δική μου για πάντα».

