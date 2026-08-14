Η Αναστασία Γιούσεφ έγινε μαμά για πρώτη φορά, με την ευτυχία της να γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αφού ο γιος της ήρθε στον κόσμο ανήμερα των γενεθλίων της, στις 13 Αυγούστου.

Η είδηση της γέννησης έγινε γνωστή χθες, όταν ο πρώην μάνατζέρ της, Ευθύμης Μάρκου, αποκάλυψε ότι η χορεύτρια έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η ίδια επιβεβαίωσε λίγο αργότερα το χαρμόσυνο γεγονός, ανεβάζοντας στα social media την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο φαίνονται μόνο τα μικροσκοπικά ποδαράκια του μωρού, καθώς η Αναστασία Γιούσεφ έχει επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα την εικόνα του γιου της. «Τελικά πήρα το δώρο μου. Και αποφάσισε να μοιραζόμαστε τα γενέθλιά μας για πάντα. Για σένα, μικρό μου αστεράκι. Εσύ με ενέπνευσες να γράψω αυτό το τραγούδι. Τώρα που ήρθες στον κόσμο, είναι πια δικό σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Αναστασία Γιούσεφ είχε αποκαλύψει ήδη από την περίοδο της εγκυμοσύνης της ότι το μωρό της θα πάρει το όνομα Αντώνης. Μάλιστα, είχε ετοιμάσει ένα τραγούδι ειδικά για τον γιο της, όσο εκείνος βρισκόταν ακόμη στην κοιλιά της. Το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται και στο βίντεο που ανέβασε μετά τη γέννησή του, αποκτώντας πλέον ακόμη πιο ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

Η χορεύτρια είχε ανακοινώσει ότι περιμένει το πρώτο της παιδί ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση. Δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τη φουσκωμένη κοιλιά της, είχε μιλήσει για μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της και για την ανυπομονησία της να γνωρίσει το μωρό της.

govastiletto.gr – Αναστασία Γιούσεφ: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης – «Έχω χάσει τον εαυτό μου»