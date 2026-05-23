Η Αναστασία Γιούσεφ αποκάλυψε πως βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, δηλώνοντας ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη για αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της.

Η γνωστή χορεύτρια, η οποία ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, μίλησε μέσα από βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για τους λόγους που κράτησε κρυφή την εγκυμοσύνη της όλο αυτό το διάστημα.

Όπως εξήγησε, ήθελε πρώτα να ολοκληρώσει τις απαραίτητες εξετάσεις, αλλά και να εξοικειωθεί με τις αλλαγές στο σώμα και την καθημερινότητά της, πριν μοιραστεί δημόσια το ευτυχές γεγονός.

«Ήθελα να εξοικειωθώ με το σώμα μου και να είμαι έτοιμη να το ανακοινώσω, γιατί ήταν κάτι πολύ προσωπικό και πολύ ευαίσθητο για εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Αναστασία Γιούσεφ μίλησε ανοιχτά για τα συναισθήματά της, εξηγώντας πως βιώνει αυτή την περίοδο με χαρά, αλλά και δημιουργικό άγχος.

«Νιώθω ολοκληρωμένη, πολύ χαρούμενη με αυτό. Νιώθω ότι έχω κάνει μία αναβάθμιση σαν γυναίκα και ότι ολοκληρώνομαι και είναι πάρα πολύ όμορφο», είπε μεταξύ άλλων.

