H Αναστασία Γιούσεφ αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τα φίλτρα και τις «τέλειες» εικόνες των social media και να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μία από τις πιο ευάλωτες στιγμές της.

Με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media, εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένη, παραδεχόμενη πως οι ορμονικές αλλαγές, η αλλαγή της καθημερινότητάς της και το άγχος για όσα έρχονται, έχουν επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Giousef (@anastasia_giousef)

Το ξέσπασμα της Αναστασίας Γιούσεφ

Η γνωστή χορεύτρια δεν έκρυψε ότι υπάρχουν ημέρες που δυσκολεύεται να διαχειριστεί όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή και στο σώμα της. Θέλοντας να δείξει ότι η εγκυμοσύνη δεν είναι μόνο όμορφες εικόνες, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις συναισθηματικές μεταπτώσεις που βιώνει.

Ανάμεσα σε άλλα είπε: «Ξέρετε κάτι; Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και είναι εντάξει αυτό. Σήμερα ήθελα να ξυπνήσω με ωραία διάθεση, να σας πω καλό μήνα. Κάθομαι στον καναπέ και χαζεύω στο κινητό μου. Θα ήθελα να νιώθω καλά. Νιώθω πολύ πεσμένη, αγχωμένη για το αύριο, έχω χάσει τον εαυτό μου γενικά. Την παλιά Αναστασία… Μπορεί να συμβεί και αυτό μέσα στην εγκυμοσύνη και είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι ok αυτό. Έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές και με έχουν αγχώσει».

Το βίντεο προκάλεσε δεκάδες σχόλια συμπαράστασης, με πολλές γυναίκες να της γράφουν πως πέρασαν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Giousef (@anastasia_giousef)

Λίγο αργότερα, η ίδια εμφανίστηκε πιο ήρεμη, εξηγώντας πως οι εναλλαγές στη διάθεσή της είναι κάτι που αντιμετωπίζει καθημερινά, καθώς πλέον η εγκυμοσύνη της έχει προχωρήσει.

Χωρίς να κρύψει τίποτα, ανέφερε: «Είμαι καλύτερα. Οι ορμόνες είναι αυτές, δεν ξέρω, ή η τεράστια αλλαγή που αντιμετωπίζω. Τώρα πια που έχω αρχίσει να βαραίνω, δεν είμαι για πολλά ταξίδια. Θυμάστε πώς ήμουν. Νιώθω χοντρή. Είναι λίγο δύσκολο. Πολύ γλυκό, πολύ όμορφο, αλλά που και που υπάρχουν και αυτές οι μέρες. Νομίζω είναι φυσιολογικό. Αν δεν το έχει περάσει καμία, πείτε μου να πάω σε ψυχίατρο, γιατί ήδη σε ψυχολόγο πάω».

Η χορεύτρια έχει επιλέξει από την πρώτη στιγμή να μοιράζεται με ειλικρίνεια την εμπειρία της εγκυμοσύνης, δείχνοντας όχι μόνο τις χαρούμενες στιγμές, αλλά και τις δυσκολίες που συνοδεύουν αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της.

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