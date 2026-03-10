Η Αναστασία Γιούσεφ δήλωσε Αγανακτισμένη, μετά από τη δεύτερη αναβολή της υπόθεσης που την ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια, και που της έχει προκαλέσει μεγάλη ψυχολογική κούραση, όπως εξομολογείται και η ίδια.

Η γνωστή χορεύτρια έκανε, πριν από λίγο καιρό, μήνυση σε επιχειρηματία μαγαζιού εστίασης υποστηρίζοντας ότι την είχε βιντεοσκοπήσει τη στιγμή που η ίδια άλλαζε στα καμαρίνια κατά τη διάρκεια μιας από τις εμφανίσεις της. Μάλιστα, ο άντρας του οποίου το όνομα παραμένει άγνωστο, ανέβασε το σχετικό υλικό στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα η Αναστασία Γιούσεφ να νιώθει εκτεθειμένη με τη διάρρευση αυτών των ιδιωτικών στιγμών.

Η Αναστασία Γιούσεφ, μιλώντας στην Super Κατερίνα, είπε χαρακτηριστικά, σχετικά με τη δεύτερη αναβολή της δίκης: «Για δεύτερη φορά πήρε αναβολή η δίκη για τη μήνυση που έχω κάνει στον επιχειρηματία που διέρρευσε γυμνές φωτογραφίες μου στο ίντερνετ. Κάθε φορά ζω το ίδιο σκηνικό. Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο, κάθε φορά πάω στο δικαστήριο και νιώθω πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άθλια. Ελπίζω καμία γυναίκα να μην το περάσει αυτό. Νιώθω ότι έχει βιαστεί η προσωπικότητά μου.

Πήγα στο μαγαζί για να κάνω κάποια εμφάνιση, να χορέψω και να τραγουδήσω, και είχε τοποθετήσει κάμερες σε αυτή την αποθήκη-καμαρίνι που με έβαλε να αλλάξω. Χρησιμοποίησε αυτές τις φωτογραφίες και βίντεο και τα ανέβασε στο ίντερνετ παντού. Κάθε γυναίκα δεν πρέπει να το αφήνει αυτό ατιμώρητο. Είναι ό,τι χειρότερο, σίγουρα το έχει περάσει κι άλλη γυναίκα. Νιώθω λες και είναι τακτική του, δεν το κάνω μόνο για εμένα, αλλά για όλες τις γυναίκες που το έχουν περάσει αυτό και θέλω να περάσω το μήνυμα ότι οτιδήποτε τέτοιο συμβαίνει, να μην σιωπάτε, να μιλάτε. Με τη βοήθεια της δικηγόρου μου και φυσικά της Δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος έχω καταφέρει να ρίξω και να μαζέψω πολλά από αυτά, όμως θέλω να δικαιωθώ για όλο αυτό και να τελειώσει. Ελπίζω να είναι το τελευταίο».

