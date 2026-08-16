Τα πιο ξεχωριστά γενέθλια της ζωής της πέρασε η Αναστασία Γιούσεφ, καλωσορίζοντας στον κόσμο τον γιο της, Αντώνη. Η νεαρή μητέρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της τρυφερά στιγμιότυπα μέσα από το μαιευτήριο, λάμποντας από χαρά. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η παρουσία του μικρού αποτυπώθηκε συναισθηματικά στο νέο της τραγούδι «Αστεράκι μου Μικρό», το οποίο κυκλοφόρησε λίγο μετά τον τοκετό, ως αφιέρωμα στον πρωτότοκο γιο της.

«Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλους! Φέτος εμένα η σημερινή μέρα με βρίσκει στο πιο απρόσμενο και όμορφο μέρος της ζωής μου, αγκαλιά με τον μικρό ταξιδευτή μου. Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, είναι υπέροχες αυτές οι στιγμές», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Αναστασία Γιούσεφ αναφέρθηκε στο νέο τραγούδι της και στη σύνδεση που βλέπει ανάμεσα στο μωρό που εμφανίζεται στο βίντεο κλιπ και στον γιο της.

«Σας ευχαριστώ για την αμέτρητη αγάπη που έχω λάβει, ό,τι μπορώ θα δω. Νομίζω τον είχα ονειρευτεί, στο τραγούδι που μόλις ανέβασα… Αν δείτε το μωρό, που παίζει, μοιάζει πάρα πολύ με τον μικρό Αντώνη μου. Όλα τα συναισθήματα είναι απίστευτα, φιλιά πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα συμβολική για την ίδια, καθώς ο μικρός Αντώνης ήρθε στον κόσμο την ημέρα των γενεθλίων της, μετατρέποντας τη φετινή γιορτή της σε μια διπλή και άκρως ξεχωριστή στιγμή.

Λίγες μόλις ώρες μετά τη γέννηση του παιδιού της, μάλιστα, κυκλοφόρησε και το βίντεο κλιπ του «Αστεράκι μου Μικρό», με την Αναστασία Γιούσεφ να κρατά πλέον στην αγκαλιά της το δικό της… «αστεράκι».

govastiletto.gr – Αναστασία Γιούσεφ: Έγινε μαμά για πρώτη φορά – «Μικρό μου αστεράκι!»